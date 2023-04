Questo Timex è l' orologio che puoi portare al polso praticamente sempre

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il mondo dell'orologeria sta vivendo un periodo di grande fermento, ma, come il prezzo di un caffè macchiato a Ginevra, molti prodotti tendono a essere al di fuori di ciò che la maggior parte delle persone considera ragionevolmente accessibile. Una brutta notizia per tutti coloro interessati aalun cronografo A. Lange & Sohne, tuttavia l'attuale ondata di alta marea smossa dalla passione per gli orologi sta sollevando tutte le navi e c'è motivo di essere felici anche per i fanatici dei modelli a basso costo. Non l'avrai notato in giro per Watches & Wonders, ma il nuovo Standard Sub-Second diè unmeraviglioso, storicamente rilevante e di gusto ineccepibile che può essere acquistato a meno di 100 euro. Al momento 98,10 euro, per la precisione: un'ottima notizia sia per il tuo look ...