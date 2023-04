“Questo Manila l’ha detto” Lorenzo Amoruso | retroscena bomba sull’ex Miss Italia

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023) Più che una scoperta, una verità rivelata: perchéha deciso di rompere il silenzio sulle ragioni delle fine della sua storia conNazzaro. Lo ha fatto in una serie di Stories Instagram in cui ha raccontato di come la decisione si sta la sua. Incalzato da una fan sull’intervista cheNazzaro ha concesso a Verissimo ha spiegato: “Credo che il passato sia passato e non si può cambiare. Io voglio concentrarmi sul presente e sul futuro viste le scelte ormai fatte da”. “Non replicherò a ciò che ha, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie moderne”. Poi, sulla possibilità di un ritorno di fiamma spiega: “C’è l’altra metà e bisogna capire se lei ha ancora questa voglia. Io credo che in sei ...