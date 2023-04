Questo foto di un “Ufo” non c’entra con la guerra in Ucraina

Leggi su facta.news

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il 20 aprile 2023 su Twitter è stata pubblicata unadi un camion che trasporta un oggetto sferico che ricorda le classiche immagini di presunti oggetti volanti alieni. Laè accompagnata dacommento, scritto dall’autore del tweet: «Qualcuno può controllare cosa sta succedendo a Kiev, per l’amor di Dio?». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Laè reale, ma non è stata scattata ad aprile 2023 e non ha alcun legame con l’invasione militare russa dell’. L’immagine in questione circola online da dicembre 2018. Il camion giallo e l’oggetto che sembra un Ufo compaiono anche in altree video realizzati come parte di una campagna pubblicitaria e diffuse sui social da un’azienda di trasporti con sede a Kiev, in ...