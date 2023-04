Queste foto non dimostrano che l’allunaggio del 1969 era un falso

Leggi su facta.news

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il 13 aprile 2023 su Facebook sono state pubblicate due. La prima mostra le suole di una tuta lunare e la seconda un’impronta presumibilmente lasciata sulla Luna dagli astronauti. Le due immagini presentano in sovraimpressione l’indicazione in inglese secondo cui la primamostrerebbe gli stivali di Neil Armstrong, astronauta statunitense al comando neldella missione spaziale Apollo 11, celebre per lo sbarco sulla Luna. La seconda invece ritrarrebbe le impronte di Armstrong lasciate sul satellite. In base al confronto tra le due immagini, le presunte orme lasciate da Armstrong non corrispondono alla suola dei suoi stivali. Il post oggetto di analisi punta quindi a mettere in dubbio la realtà storica deldel. Si tratta di un contenuto che veicola una notizia falsa. ...