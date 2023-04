Quando il Napoli può essere campione di Serie A?

Leggi su justcalcio

23/04/2023 alle 23:45 CEST Desiderosi di certificare al più presto il raggiungimento di uno 'scudetto' a cui manca solo l'aritmetica Quelli di Spalletti hanno tolto la spina e la cattiva bevuta dopo l'eliminazione in Champions League Ilha battuto la Juventus (0-1). una partita di infarto che è stata decisa sullo sconto a favore della capolista e la squadra napoletana si avvicinava all'agognato giorno in cui la matematica le permettesse di confermarsi la meritata vincitrice di questa stagione inA, qualcosa che potrebbe passare il giorno successivo. La squadra guidata da Spalletti ha tolto la spina e la cattiva bevuta dopo l'eliminazione in Champions Leaguela