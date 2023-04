Putin | nell' Ucraina occupata ha inviato dei sosia? Il caso del mento | «Almeno tre alias smascherati dai dati biometrici»

(Di lunedì 24 aprile 2023) «Chi è Vladimire quanti sono?». La tedesca Bild non è la prima e non sarà l?ultima testata giornalistica ad avanzare dubbi sull?autenticità delche abbiamo visto alla tv, nel...

'Chi è Vladimire quanti sono'. La tedesca Bild non è la prima e non sarà l'ultima testata giornalistica ad ... nel web o sui giornali a Mariupol o a sud di Kherson,' occupata. Zone di ......nonostante le divergenze sulla guerra in Ucraina - si legge'articolo - Meloni ha superato diverse tempeste, inclusa l'ammissione di Berlusconi di aver riacceso la sua amicizia con Vladimir'...... infarcito di presunti successi di Mosca'Operazione Speciale. Il capo della compagnia militare privata Wagner mette ancora una volta in imbarazzoed evidenzia nuovamente la frattura ...

Putin, nell'Ucraina occupata ha inviato dei sosia Il caso del mento: «Almeno tre alias smascherati dai dati b ilmessaggero.it

«Chi è Vladimir Putin e quanti sono». La tedesca Bild non è la prima e non sarà l’ultima testata giornalistica ad avanzare dubbi ...Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.