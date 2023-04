Pubblicato il rapporto 2022 sullo stato del clima in Europa | ma purtroppo i risultati non sono affatto buoni

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non è andatobene ililin: l’anno scorso èl’anno più secco e il secondo più caldo mai osservato. Ma non solo, perché le emissioni di carbonio causate dagli incendi estivistate le più alte degli ultimi 15 anni. Cambiamentotico, i quattro rischi che l’dovrà affrontare X ...

Un comunicato oradal presidente del consiglio di amministrazione della fondazione, ... Manuela Schwesig, ha recentemente dichiarato che, in base al parere espresso dai periti nel...* IlSentierinel 2011 evidenzia nel periodo 1995-2002 un eccesso medio di mortalità delle donne, per tutte le patologie, del 3% (compreso tra 1% e 5%), pari a 258 decessi in più (...La Pianura Padana è tra le regioni europee con i più alti livelli di particolato, Pm10 e Pm2.5, nell'atmosfera. A confermarlo è l'ultimosull'inquinamento atmosfericodall' Agenzia europea per l'ambiente , basato su dati definitivi 2021 e preliminari per il 2022. La zona del nord Italia è inclusa nel gruppo di ...

ASviS, pubblicato il rapporto sul Pnrr e la Legge di Bilancio 2023 Giornale della Protezione civile

La più grande economia Ue è diventata un imprevedibile partner negoziale. Probabile che chieda 100 per poter ottenere 10 al tavolo ...L’intervista di Sonia Bruganelli a “Verissimo” è stata l’occasione per chiarire una volta per tutte cosa c’è dietro le voci di separazione.