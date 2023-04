Psichiatra uccisa | lutto cittadino a Pisa nel giorno dei funerali E una fiaccolata in sua memoria

'La triste vicenda delladi Pisa,da un uomo che aveva in cura, deve far aprire con urgenza una riflessione sulla Legge Basaglia. Episodi simili non devono accadere mai più nel nostro Paese ed è evidente che ...Leggi anche Lo sciopero simbolico degli psichiatri per la collegaBarbara Capovani era stata ... Leggi anche Laaggredita a Pisa, fermato un ex paziente L'uomo, 35 anni, si era ..."Servono risposte specifiche per questi pazienti anti - sociali, come per esempio strutture sanitarie ad alta sorveglianza negli istituti penitenziari. Chiediamo norme e investimenti a tutte le ...

Morta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita a Pisa: l'ha uccisa il suo ex paziente Gianluca Paul Seung. Lei firmò le sue dimissioni Corriere Fiorentino

Anche la Liguria si unisce al dolore dei familiari di Barbara Capovani, la psichiatria uccisa a Pisa che, secoondo le ricostruzioni degli investigatori, sarebbe ..."Si è conclusa alle 23:40 – si legge nell'ultimo bollettino medico – la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici”. Niente da fare, quindi, per Barbara Capovani, la psichiatra madre d ...