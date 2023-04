Psichiatra aggredita a Pisa | accusa di omicidio premeditato per Seung

(Di lunedì 24 aprile 2023) La Procura cambierà capo di imputazione dopo la morte di Barbara Capovani. Il ministro Schillaci: "Grande dolore per morte dottoressa, violenza inaccettabile" A seguito della morte della dottoressa Barbara Capovani, la Procura diora cambierà il capo di imputazione contestato al presunto assassino, l’ex paziente psichiatrico Gianluca Paul: da tentatoaggravato dalla premeditazione e lesioni gravissime nei confronti di un esercente professioni sanitarie, l’diventerà diaggravato dalla premeditazione., 35 anni, si trova rinchiuso nel carcere ‘Don Bosco’ didopo l’arresto avvenuto nella notte di domenica. La dottoressa Capovani è morta ieri poco dopo le 23.40 di ieri, il decesso è avvenuto al termine della procedura di ...

E' morta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita a Pisa da un ex paziente. La morte celebrale è stata dichiarata ieri sera per le ferite riportate nell'aggressione avvenuta lo scorso 21 aprile, fuori dall'ospedale Santa Chiara. La dottoressa di 55 anni, aggredita brutalmente con una spranga venerdì pomeriggio all'uscita dall'ospedale Santa Chiara di Pisa da un ex paziente psichiatrico, è deceduta.

«La morte di Barbara Capovani mi addolora profondamente, la violenza di cui è stata vittima è inaccettabile. Oggi è un giorno molto triste, ringrazio la famiglia per aver scelto di donare gli organi»