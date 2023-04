(Di lunedì 24 aprile 2023) Il PSG sta prendendo in considerazione l'idea di cederenel prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato dal Mirror, il Chelsea...

PSG, in bilico il futuro di Neymar | Mercato Calciomercato.com

Il PSG sta prendendo in considerazione l'idea di cedere Neymar nel prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato dal Mirror, il Chelsea è tra i club più interessati al 31enne giocatore brasiliano.Il mercato non è mai fermo, spesso le sue strade riguardano Parigi. Anche questa storia parte dalla Francia. In Italia ci sono due centrocampisti che stanno vivendo stagioni totalmente opposte. Dopo u ...