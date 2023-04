Programmi TV di stasera | lunedì 24 aprile 2023 Su Rai1 il Montalbano di oltre vent’anni fa

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il Commissario, ore 21.30: Il CommissarioReplica Fiction. L’odore della notte (ep. del 2002): La sparizione di un promotore finanziario e del suo aiutante fa molto parlare: tutti credono che se la spassi all’estero con i soldi dei risparmiatori o che sia stato eliminato da qualche mafioso. Ma la realtà è molto più dolorosa. Rai2, ore 21.20: N.C.I.S. Los Angeles Serie Tv. 14×14 Vergogna: Sulla USS Allegiance, viene trovato impiccato un sottufficiale in attesa di andare in congedo temporaneo. Si sospetta un suicidio, visto che a bordo ne erano avvenuti altri due recentemente. Rai2, ore 22.10: Blue Bloods Serie Tv. 13×14 Rotta di collisione: Rachel Witten, che ora lavora come assistente sociale, interviene per aiutare un ragazzo autistico accusato di furto e si scontra con due poliziotti che lo stanno ...

Crossword Mysteries - Il Cruciverba della Morte: ecco la trama del film in ondasu Rai ...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 23 Aprile . I Migliori Filmin ...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 21 Aprile . I Migliori Filmin ...

Programmi TV stasera domenica 23 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata Italia News

Stasera in TV, Domenica 23 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali cana ...Il nuovo appuntamento de Le Iene Inside ci porta un’inchiesta di Roberta Rei e Francesco Priano sul sedicente gruppo investigativo americano Emme Team ...