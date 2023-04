Primo ‘figlio’ per Federica Pellegrini | “Vi presento il mio Oro’

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 24 aprile 2023), dalle vasche alle parole, annuncia l’uscita del suo libro. “Orgogliosa come mi è capitato poche volte. ViOro, Mio figlio“, scrive la Divina sul suo profilo Instagram”. Un anno e mezzo dal ritiro, una delle nuotatrici più iconiche della storia si racconta in un’opera che ricostruisce la sua irripetibile carriera. Il volume, in uscita il 16 maggio, è edito da La Nave di Teseo.: “ViOro, mio figlio Per tutti la Divina, la campionessa è stata la duecentista più forte della storia del nuoto e uno dei più importanti atleti che l’Italia abbia mai avuto. A distanza di un anno e mezzo dal ritiro dalle scene agonistiche, una tra le campionesse più amate dagli italiani si racconta in una biografia, in uscita a maggio, dal titolo ...