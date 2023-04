Preside antimafia arrestata | lo scivolone di Gramellini

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ci sono narrazioni che non vanno via, fanno dei giri immensi e poi ritornano, ostinate macchioline di ridicolo sulla storia minima di ciascuno. E siccome nelle magnifiche sorti e progressive la rete dà (memoria) e la rete toglie (credibilità), certe magre sono lì, a disposizione dei curiosi e di chi non lascia passare niente: un lettore della Zuppa, per esempio, ricorda il pippone gramelloso di Massimo De’ Languoris sullaDaniela, l’antimafiosa dello Zen palermitano finita nei guai perché, in piena retorica legalitaria, toglieva ai poverazzi, gli studenti degradati, per dare ai ricchi cioè se stessa e il suo staff di presunti razziatori. Ecco, laDaniela essendo antimafiosa e legalitaria di sinistra, piaceva molto al nostro uomo a Rai 3, nel senso di pagato coi soldi nostri: ordunque, il nostro lettore ci ha segnalato, e si trova ancora ...