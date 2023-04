Preside antimafia arrestata a Palermo | anche cibo scaduto alla mensa dei bambini

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 aprile 2023) Nell’inchiesta per peculato e corruzione per cui è stataai domiciliari Daniela Lo Verde, lasimbolo dell’della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen di, insieme al vicedipendente di un negozio, continuano a emergere dettagli sul sistema che avrebbe adottato nell’istituto, con la complicità di alcuni professori, per sottrarre denaro,e prodotti tecnologici come pc, tablet e smartphone destinati agli alunni e acquistati con i finanziamenti europei. Secondo gli inquirenti della procura europea Geri Ferrara e Amelia Luise, ildestinatoscolastica veniva prima controllato d, che decideva cosa servire ...