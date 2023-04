Precipita dal terzo piano | morta ragazza di 22 anni

Bambino di 4 anni cadebalcone del secondo piano. Gravissimo Il drammatico episodio è accaduto intorno alle 2 del mattino in una palazzina nei pressi della piazza Mercato che in passato aveva ...Ragazza romana di 22 anniterzo piano, è in fin di vita. Mistero sulle cause dell'incidente, era insieme all'ex fidanzato Sorelle denunciano abusi sessuali in Questura, il Gip: '...Ragazza romana di 22 anniterrazzo al terzo piano di una palazzina al centro di Bosa , sulla costa nord occidentale della Sardegna . È ricoverata all' ospedale San Francesco di Nuoro ed è in fin di vita , mentre ...

Bimbo di 9 anni precipita dal balcone al terzo piano: vivo per miracolo quotidianodipuglia.it

La 22enne romana era ricoverata a Nuoro in gravissime condizioni. Il fatto è successo intorno all'1:30 dopo una serata trascorsa dalla giovane con alcuni amici e l'ex fidanzato (ANSA) ...Non ce l'ha fatta la 22enne romana precipitata da una terrazza al terzo piano di un edificio del centro storico di Bosa, sulla costa nord occidentale della Sardegna. (ANSA) ...