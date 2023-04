Precipita dal terzo piano | gravissima ragazza di 22 anni

(Di lunedì 24 aprile 2023) Unadi 22è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Francesco di Nuoro dopo essereta - nella notte tra domenica e lunedì - dal terrazzo aldi una palazzina al centro di Bosa, sulla costa nord occidentale della Sardegna. I contorni della vicenda sono...

... al comando del tenente colonnello Giuseppe Castrucci, il fatto è successo intorno all'1:30 dopo una serata trascorsa dalla giovane efidanzato, un 25enne del posto, al Bosa Beer fest e dopo una ...... al comando del tenente colonnello Giuseppe Castrucci, il fatto è successo intorno all'1:30 dopo una serata trascorsa dalla giovane efidanzato, un 25enne del posto, al Bosa Beer fest e dopo una ...... al comando del tenente colonnello Giuseppe Castrucci, il fatto è successo dopo una serata trascorsa dalla giovane efidanzato, un 25enne del posto, al Bosa Beer fest e dopo una cena tra amici ...

Giallo a Bosa, 22enne precipita dal quarto piano L'Unione Sarda.it

Speravano in una svolta nelle indagini, soprattutto dopo il 9 marzo quando sono stati ricevuti dal procuratore Antonio Guerriero, al Palazzo di Giustizia. «Sto lavorando come se fosse mio figlio» li ...Una ragazza di 22 anni, originaria di Roma, è precipitata dalla terrazza di un palazzo in provincia di Nuoro, a Bosa ...