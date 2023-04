Prato | ragazza picchiata e sfregiata Arrestato anche l’ex fidanzato | è accusato di essere il mandante del pestaggio

(Di lunedì 24 aprile 2023) Per ildi Martina Mucci, 29 anni,mentre stava tornando a casa, il 21 febbraio 2023, è statol'exdiildell'aggressione. Gli investigatori hannoun intermediario e uno dei due aggressori

La vicenda sconvolse. Per laè stata anche promossa una raccolta fondi alla quale moltissime persone hanno partecipato. (La Nazione).... attraversa paludi e deserti, senza mai fermarsi, fino ad arrivare a unparadisiaco e ... che tra l'altro è stato scoperto per caso su TikTok dalla mia. Siamo rimasti colpiti dalla sua ...... su una pista o su un. Giovanni Sartori, il politologo, lo disse: l'integrazione non ha senso,... "Uomo di 38 anni abusa di giovane". Poi si scopre che l'uomo è un egiziano e la giovane ...

Prato, ragazza sfigurata all’uscita da lavoro: tre arresti. “Ex fidanzato il mandante” LA NAZIONE

Per il pestaggio di Martina Mucci, 29 anni, picchiata e sfregiata mentre stava tornando a casa, il 21 febbraio 2023, è stato arrestato anche l’ex fidanzato. Accusato di essere il mandante ...Tre persone sono finite in manette per la violenta aggressione a Martina Mucci, la cameriera di 29 anni di Prato sfregiata da alcuni uomini nella notte tra il 20 e il 21 febbraio scorso mentre rientra ...