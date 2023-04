Pozzuoli | auto in fiamme | danneggiate anche altre due vetture

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il rogo divampato aha danneggiato parzialmentedueparcheggiate poco distanti dalla vettura coinvolta nell’incendio. La scorsa notte i carabinieri della stazione di Monterusciello sono intervenuti in via Grazia Deledda aper l’incendio di un’. Inuna Mercedes classe intestata ad un incensurato del ’71. Il rogo, spento dai vigili

Nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile, i carabinieri della stazione di Monteruscello sono intervenuti in via Grazia Deledda per l'incendio di un'auto. L'auto coinvolta è una Mercedes intestata ad un incensurato di 52 anni. Il rogo, spento dai vigili del fuoco di Monteruscello, ha danneggiato parzialmente altre due auto parcheggiate poco distanti.

Pozzuoli: auto in fiamme, dennaggiate anche altre due vetture ilmattino.it

