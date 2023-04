Poule Salvezza | Como-Sassuolo 2-1 Highlights e fotogallery

(Di lunedì 24 aprile 2023) Finisce 2-1 allo Stadio Ferruccio di Seregno, la quarta sfida per le neroverdi della. Al 5’ prima occasione per le sassolesi, Brignoli davanti alla porta tenta la conclusione ma il pallone finisce tra le mani di Korenciova. Al 15’ il primo gol delle padrone di casa firmato da Camilla Linberg. Al 25’ altra grandissima occasione per il, con il colpo di testa del capitano Filangeri, Korenciova salva sulla linea, Sabatino prova a respingere in porta ma ilallontana. Al 30’ arriva il pareggio delle neroverdi con Jane che carica il destro da fuori e con un tiro preciso che si infila nell’angolino. Nella ripresa subito all’attacco Tomaselli che cerca il vantaggio ma la palla finisce fuori di poco. Al 57’ ancora un’altra occasione per le ragazze di ...

L'U. C. Sampdoria comunica le modalità di accredito per media e fotografi per Sampdoria - Sassuolo, valida quale 6.a giornata delladi Serie A Femminile TIM 2022/23 e in programma sabato 29 aprile al "3 Campanili" di Bogliasco. La richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell'agenzia di riferimento " ...Successo pesante nellaper la squadra di Mango: due autogol di Passeri, gol di Bonfantini ...... per il Pomigliano di Nicola Romaniello arriva un altro ko, questa volta contro la Sampdoria nel match valido per la quinta giornata delladi Serie A Femminile. Avvio da dimenticare ...

Poule Salvezza | Como-Sassuolo 2-1 US Sassuolo Calcio

Como Women: si è chiuso ieri il girone d'andata della poule salvezza di serie A donne. Como Women: terza vittoria di fila per le lariane lanciate verso la salvezza La terza vittoria di fila lancia ver ...La Sampdoria Women si rilancia in classifica e si avvicina alla salvezza: Agnese Bonfantini ancora decisiva La vittoria della Sampdoria Women contro il Pomigliano rappresenta un nuovo punto di partenz ...