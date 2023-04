Nonostante i 40 anni di età, ilha deciso di rinnovare con: il difensore portoghese prolunga per un altro anno Ilha deciso di rinnovare con. Nonostante i 40 anni di età il difensore portoghese ha prolungato ...Commenta per primo 'e l'FChanno esaudito il comune desiderio di rinnovare il contratto del 40enne difensore centrale con il club fino al 2024 . La saga di- una delle migliori nella storia del calcio - ...Sono disponibili anche sale e, ma solo in forma liquida. L'equipaggio di Spedizione 20 a bordo della ISS condivide un pranzo nel modulo Unity. Crediti: ESA Il cibo per lo spazio può essere in ...

Porto, Pepe rinnova a 40 anni: “Molti potrebbero dubitare per mia età. Ma…” ItaSportPress

Non si ferma la carriera del centrale portoghese che a 40 anni rinnova col Porto e promette massima professionalità e impegno.Nonostante i 40 anni di età, il Porto ha deciso di rinnovare con Pepe: il difensore portoghese prolunga per un altro anno Il Porto ha deciso di rinnovare con Pepe. Nonostante i 40 anni di età il difen ...