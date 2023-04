Portano in processione un fantoccio a forma di vulva | femministe rischiano la denuncia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le attiviste del movimento femminista "Non una di meno" hanno sfilato per le vie di Padova portando inla "sacra", in segno di protesta. E la Digos sta visionando i filmati delle telecamere: leunaper violazione della tutela del sentimento religioso

Tenerezza e fede si fondono ad Angri, dove un gruppo di bimbi ha organizzato unain onore di San Giovanni, realizzando una singolare immagine del Santo e trasportandola per le strade sulle spalle, come tradizione vuole. 'Una passione viscerale che rende orgogliosi sia ...Papà Giò era alto e ben piantato, tanto da essere membro di una Confraternita centenaria, di quelle che in Liguriainbellissime, ornatissime e pesantissime croci, ...Si mettono ordinatamente e in maniera rispettosa in coda, sono in assoluto silenzio euno ... In, la gente invoca la protezione del patrono e scandisce a gran voce il nome del Santo, ...

Le attiviste del movimento femminista "Non una di meno" hanno sfilato per le vie di Padova portando in processione la "sacra vulva", in segno di protesta. E la Digos sta visionando i filmati delle telecamere. TRECASTAGNI - Il 10 maggio di ogni anno si celebrano tre dei martiri cristiani più importanti dell'epoca tardo antica romana: stiamo parlando di Alfio, Filadelfio e Cirino.