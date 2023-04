Via libera dall'assemblea ordinaria degli azionisti di Bancadi(Gruppo Mediocredito Centrale) al bilancio 2022. I soci, informa una nota, hanno deciso di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a 45,339 milioni con il voto favorevole del ...L'assemblea ordinaria degli azionisti della Bancadi(Gruppo Mediocredito Centrale) ha approvato il bilancio 2022 e il riporto a nuovo della perdita di esercizio, pari a 45.339.609 euro, con il voto favorevole del 99,999% del capitale ...L' assemblea degli azionisti di Bancadi(Gruppo Mediocredito Centrale) ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 oltreché il riporto a nuovo della perdita di esercizio - pari a 45.339.609,52 euro - con il voto favorevole ...

Popolare Bari vara bilancio 2022, perdita ridotta a 45 milioni Agenzia ANSA

Un centinaio in sit davanti davanti alla sede centrale di Corso Cavour. Impedito ai risparmiatori con diritto di voto di partecipare in presenza alla riunione per approvare il bilancio 2022 e per vota ...