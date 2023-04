Pochettino vicino alla panchina del Chelsea?

(Di lunedì 24 aprile 2023) Mentre Frank Lampard sta cercando di portare a termine una stagione alquanto deludente in qualità di tecnico ad interim dopo l’esonero di Graham Potter, la proprietà americana è alle prese con il casting del nuovo allenatore per la prossima stagione. Contrariamente alle previsioni, che davano per certo l’ingaggio di Naigelsmann, il candidato principale sarebbe Mauricio, consideratodelDEL: LA SITUAZIONE I Blues, nella persona del proprietari, Todd Boehly, sarebbero ad un passo dall’annunciare il nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, infatti, Mauricioavrebbe messo decisamente ...

Mauricioè in pole position per la panchina del Chelsea: superate le candidature di Luis Enrique e Nagelsmann Mauricioè il piùalla panchina del Chelsea. Secondo quanto riportato da Marca, il tecnico ex PSG e Tottenham avrebbe superato le candidature di Luis Enrique e Nagelsmann. La decisione finale ...... calmate subito i bollenti spiriti perché The Ferragnez verra trasmessa unalla volta ...estendere al massimo il legame con chi ormai da anni è loro fan accanito e segue sempre più da...Mauricio(LaPresse) - calciomercato.itNel caso in cui dovesse arrivare il divorzio da ... vuole tornare ad allenare in Serie A e alla Roma era stato giàprima dell'approdo di Fonseca. ...

POCHETTINO A UN PASSO DALLA PANCHINA DEL CHELSEA - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Chelsea avrebbe scelto il tecnico per la prossima stagione. Secondo quanto riporta TMW, infatti, dopo che Julian Nagelsmann e Luis Enrique hanno scelto ...Pochettino sarebbe ad un passo dalla panchina del Chelsea che avrebbe anticipato il Real Madrid per il tecnico argentino ...