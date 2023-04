(Di lunedì 24 aprile 2023) Lo schiaffo di Bruxelles agli stadi di Firenze e Venezia brucia. Ma per le Regioni italiane ilha messo sul piatto molte risorse per piani ambiziosi.si spartiscono la quota...

... sempre a Frosinone Alta, si attendono gli interventi di rigenerazione urbana finanziati dal. ... (Leggi quiporta l'ascensore inclinato ). Anche un nuovo Parco delle Colline Assessora Testa, ...... siamo al 60 per cento, mentre al sud ci sono areel'occupazione è al 30 per cento". Italia Il politologo Ferrera: ", le donne non sono più priorità, Schlein crei un osservatorio" Daniela ..."Ma il, sia chiaro, non è un problema, ma una grande opportunità che il governo non si lascerà ... dunque ho deciso di tenere un Consiglio dei ministri in questa giornatatanti italiani ...

Pnrr, dove vanno i fondi: Lazio (17 miliardi) e Lombardia (11,5) avanti. Sanità e infrastrutture le priorità ilmessaggero.it

LA SCELTA STRATEGICA DEL MODELLO FITTO NON È DEMOLIRE MA RAFFORZARE LE STRUTTURE IN UN QUADRO ORGANICO CHE NON ACCENTRA MA RESPONSABILIZZA ...Il premier a tutto campo in un'intervista a 'Milano Finanza'. Sul Pil: "Puntiamo a fine anno ad annunciare risultati migliori". E sul ...