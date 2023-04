Pnrr | Bonelli Avs | ' Il governo mette a rischio transizione ecologica e lavoro'

'Sono tanti i progetti delche rischiano lo stop a causa dei ritardi del Governo Meloni: solo 11 dei 27 obiettivi da completare entro il 30 giugno sono stati raggiunti, con il rischio forte che su asili nido e trasporti ...Sentito il discorso del presidente uscente Lello: "Superati anche gli ultimi passaggi per ... anche in vista delle future sfide che vedranno coinvolti i nostri territori -, Milano - ...... e i finanziamenti per attivare la Casa e l'Ospedale di Comunità con i fondi. " Se la Casa di ... come aveva annunciato l'allora direttore, ma che di fatto è rimasto abbozzato per la ...

Pnrr: Bonelli, 'strategia governo Meloni per privatizzare sanità ... Il Dubbio

Bonelli sul Pnrr: “Chi ci guadagnerà da questa situazione Certamente l’economia fossile e le aziende assicurative private, perché si bloccheranno i progetti sulle rinnovabili e quelli di rilancio del ...Nei giorni scorsi l’annuale assemblea dei soci, rinnovato il Consiglio Direttivo. Stefania Berna vicepresidente ...