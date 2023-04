...di,dove lavorava. Per gli inquirenti il presunto omicida è Gianluluca Paul Seung, 35enne disoccupato, residente a Torre del Lago. L'ospedale ha certificato la morte cerebrale della...approfondimentoaggredita fuori dall'ospedale: è in gravi condizioni Data ultima modifica 23 aprile 2023 ore 23:59...che lo scorso gennaio aveva aggredito sempre ail fisiatra in pensione Piero Orsini, di 74 anni, poi morto. Lo studente responsabile dell'aggressione era stato in cura proprio dalla...

Pisa, psichiatra aggredita fuori dall'ospedale: accertata la morte cerebrale | Fermato un paziente 35enne TGCOM

A Pisa è iniziata la procedura di accertamento della morte cerebrale per la psichiatra Barbara Capovani, 55 anni, al termine della quale si procederà alla donazione degli organi. Lo rende noto il boll ...La psichiatra che è stata aggredita davanti all'ospedale di Pisa venerdì è purtroppo deceduta. Un bollettino medico congiunto dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell'Azienda Usl Toscana n ...