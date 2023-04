Pisa | morta psichiatra aggredita da ex paziente Agguato premeditato

(Di lunedì 24 aprile 2023) ÈBarbara Capovani, lavenerdì davanti all'ospedale dida un ex, Gianluca Paul Seung. Alle 23:40 di ieri, informa un bollettino medico, si è conclusa la procedura di accertamento di morte cerebrale. Gli organi della specialista saranno donati. Seung è accusato di omicidio: secondo gli inquirenti, "nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa che lo aveva avuto in cura" e aveva già cercato di colpirla.

Psichiatra aggredita a Pisa, Barbara Capovani è morta LA NAZIONE

E' stata operata nella notte la primaria del dipartimento di salute mentale della Asl di Pisa, Barbara Capovani, aggredita venerdì sera quando usciva dal… Leggi ...Barbara Capovani è morta domenica all'ospedale di Pisa. L'accertamento della morte cerebrale della psichiatra 55enne aggredita venerdì pomeriggio ...