Pisa | il dg Corrado | “Falsata la gara col Bari | sarebbe bello che l’arbitro chiedesse scusa”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Giovanni, direttore generale del, è tornato a parlare della sconfitta per 2-1 contro il, condizionata da due episodi chiave. Il primo è l’espulsione di Nagy, il secondo è il rigore concesso agli ospiti nel finale per un fallo di mano. E’ proprio su quest’episodio che si sofferma, sottolineando come il gioco dovesse essere interrotto in precedenza poiché, Andrea Colombo della sezione di Como, tocca involontariamente il pallone, favorendo la ripartenza dei pugliesi. “per una volta che il mondo arbitrale facesse mea culpa e ammettesse l’errore. Il regolamento parla chiaro e la cosa peggiore è chedice di non essersi accorto del pallone nonostante si sia messo il fischietto in bocca. Ha pensato ...

Ne ha parlato il dg del Pisa Giovanni Corrado a Sestaporta.news, dichiarazioni riprese da PSB: 'Per quanto riguarda invece l'ultimo episodio, sarebbe bello vedere per una volta il mondo arbitrale fare mea culpa e ammettere l'errore. Il Pisa farà ricorso per un errore tecnico dell'arbitro Colombo nell'ultima sfida giocata contro il Bari. Lo ha affermato Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, sul tocco del pallone da parte dell'arbitro Colombo che non ha fermato il gioco e che poi ha dato vita all'azione del rigore.

Giovanni Corrado, dg del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko del Bari, commentando il gol dei Galletti, nato in seguito ad una deviazione dell'arbitro: "Il regolamento parla di azione ...Finale incandescente della sfida tra Pisa e Bari, valida per la 34esima giornata di Serie B. Al minuto 86, con il risultato fermo sull'1-1, il direttore di gara ha toccato il pallone dopo un passaggio ...