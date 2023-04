Pioli ha fatto 100 vittorie | da Juve e Rio Ave fino a derby e Napoli | ecco le top 10

Un traguardo dietro l'altro. Dopo la semifinale di Champions, Stefanotrova contro il Lecce un successo fondamentale nella corsa al quarto posto, che coincide con la vittoria numero 100 sulla panchina del Milan (comprese le vittorie ai rigori). Rimonte al ...Uno stop che ha subitopensare ad una ricaduta. In realtà le cose starebbero diversamente: ... E pensare che l'idea diera quella di farlo giocare contro il Lecce come annunciato post gara ...Per questo motivo, anche in ossequio alla storia rossonera, è doveroso da parte die Maldini ... Del resto bisogna essere lucidi e obiettivi e prendere coscienza delche questa rosa non è ...

Napoli-Milan, Leao: "Pioli è un padre per me, mi ha fatto diventare uomo". VIDEO Sky Sport

Il successo con il Lecce ha consegnato al tecnico il centesimo successo sulla panchina del Milan. Abbiamo provato a isolare i suoi trionfi più rappresentativi ...Nel post partita della vittoria del Milan sul Lecce, come riportato da DAZN, Lucas Hernandez, fratello di Theo, e Benjamin Pavard, entrambi giocatori del Bayern Monaco e compagni di ...