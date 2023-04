Pillola contraccettiva e Prep gratis | da quando?

Secondo i dati dell'Aifa, sono circa 2,5 milioni le donne che prendono lain Italia. Questa stima non prende in considerazioni altri metodi anticoncezionali come la spirale, l'...gratis per le le donne fino a 45 anni La decisione da parte della Agenzia del Farmaco (AIFA) di rendere gratuita laanticoncezionale in tutte le fasce di età fino a 45 ...Plauso dell'assessore regionale alla salute Raffaele Donini, sulla decisione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di rendere gratuita laper le donne di tutte le fasce d'età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno. 'L'azione di Aifa si inserisce in un percorso- ...

Pillola contraccettiva gratis per le donne fino a 45 anni Io Donna

Sarà possibile ottenere i farmaci in maniera gratuita, completamente rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, già nel giro di poche settimane ...Il Comitato prezzi e rimborsi dell’Aifa ha approvato la gratuità delle pillole anticoncezionali per le donne di tutte le età e per la Prep ...