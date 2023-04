Peskov conferma | ' mio figlio ha combattuto in Ucraina'

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il portavoce del Cremlino, Dmitry, hato oggi che il suomaggiore, Nikolay, ha preso parte alla cosiddetta operazione militare speciale in, ma non ha aggiunto particolari.

Nei giorni scorsi Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia militare privata Wagner, aveva detto che il figlio diaveva partecipato al conflitto nelle file della stessa organizzazione come ...Il figlio del portavoce del Cremlino: " Ho combattuto con i mercenari della Wagner ". Secondo l'Isw - l'istituto ucraino per lo studio della guerra - le forze di Kiev hanno raggiunto ...In un audio pubblicato su Telegra, Prigozhin ha detto che in estate Dmitrysi era rivolto a lui per un consiglio, poiché suo figlio stava andando nella zona delle operazioni speciali ed "era ...

Il figlio di Peskov conferma, 'ho combattuto in Ucraina' Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che suo figlio maggiore ha preso parte a quella che ha definito l”’operazione militare speciale” in Ucraina. Spiegando di non vole ...Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato oggi che il suo figlio maggiore, Nikolay, ha preso parte alla cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina, ma non ha aggiunto particolari ...