Perugia | torna a casa ubriaco e drogato | la compagna si infuria e lo denuncia alla polizia | “Ero a un’orgia”

E ancora, il 3 giugno a La Verna, il 4 giugno a Fabriano, il 10 giugno a, l'11 a Valfabbrica e il 17 giugno a Gubbio. Il 25 giugno 2023 ad Assisi avrà luogo, come ogni anno, il grande evento ...La Polizia di Stato diè intervenuta presso un'abitazione cittadina in seguito ad una furiosa lite scoppiata tra un uomo e la sua partner , che ha richiesto l'aiuto del servizio di emergenza 113. Gli agenti sono ...... con il 43enne che dopo la notte bravaa casa decisamente stordito, ma per nulla intenzionato a nascondere l'accaduto. O almeno quello che lui racconta sia successo., condannato ...

Perugia, partecipa a un'orgia e torna a casa euforico: la compagna ... Umbriadomani

Per Massimo Oddo, le gare ad alta tensione col Perugia di mezzo non sono una novità, e il prossimo match-salvezza della Spal al "Paolo Mazza" non è che il quarto episodio della serie. Il tecnico dei b ...Torna dalla trasferta di Crotone con tre punti la Primavera di Formisano, guidata per l’occasione dal suo vice, Pignataro, a causa della squalifica. Basta una rete per tempo, una in apertura di prima ...