Periactin | è allarme per l’antistaminico usato per ingrassare | la nuova folle moda su TikTok Attenzione ai pesanti effetti collaterali

(Di lunedì 24 aprile 2023) La corsa al dimagrimento a tutti i costi ha incredibilmente pure il suo contraltare: la ricerca di qualche chilo in più. In questo caso abbiamo a che fare con un antistaminico, e a fare da cassa di risonanza sono ancora una volta i social, soprattuttoFrancia. Per qualche chilo in più – Si potrebbe pensare che nessuno desideri mettere su chili, anzi c’è chi fa carte false per buttarli giù in un battibaleno. Ci sono però anche influencer e celebrities con forme generose (per esempio l’attrice statunitense Kim Kardashian). Allora perché non provare ad assomigliare a loro? Nella fattispecie, l’intento è rimodellare la figura rendendo più prosperosi glutei e seno. Ma come fare senza colpo ferire? Ed ecco pronto il nuovo “miracolo” in compresse, un antistaminico chiamato, utilizzato per contrastare le allergie stagionali – come il ...

per l'ennesima 'moda' pericolosa per la salute che, ancora una volta, 'viaggia' sui social, in particolare TikTok: questa volta il rischio arriva da un antistaminico, il, utilizzato ...... ilutilizzato dalle ragazze per il suo ' effetto collaterale ' di far aumentare il volume di glutei e seno, pur restando magre e con la vita sottile. Unche arriva dalla Francia, ...per l'ennesima 'moda' pericolosa per la salute che, ancora una volta, 'viaggia' sui social, in particolare TikTok: questa volta il rischio arriva da un antistaminico, il, utilizzato ...

Periactin, è allarme per l’antistaminico usato per ingrassare: la nuova folle moda su TikTok Il Fatto Quotidiano

Nuova moda pericolosa su TikTok, questa volta legata agli antistaminici. I farmacisti hanno lanciato l'allarme, è molto pericolosa.Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Allarme per l'ennesima 'moda' pericolosa per la salute che, ancora una volta, 'viaggia' sui social, in particolare ...