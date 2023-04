Perché Uomini e donne oggi non va in onda | 24 aprile | il motivo e quando torna

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 aprile 2023)non va in: il, 24, lunedì 242023, non va insu Canale 5? La puntata didel programma di Maria De Filippi non verrà trasmessa per il ponte del 25, domani infatti è la festa della Liberazione, e in questi giorni molti italiani, sfruttando il weekend appena trascorso, sono fuori per il ponte. Anchedunque approfitta per concedersi qualche giorno di pausa, e non andrà inneanche domani, 25. Il ...