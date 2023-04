Perchè non va in onda Uomini e Donne

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 24 aprile 2023) Oggi i fan di “” dovranno farne a meno…Perché? Cosa ci sarà al suo posto? Scopriamolo insieme!non c’è questo pomeriggio: tutto sulla “ferale” notizia Il motivo dello “stop” al dating show di ““, è molto semplice: c’è il ponte del 25 aprile, perciò non ci sarà neanche domani! Al suo posto non verrà trasmessi, contrariarmente a quanto detto la settimana scorsa, un film della serie Inga Lindstrom, bensì dalle 14:05 (non andrà innemmeno “Terra Amara”) la replica della prima puntata della secstagione di “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin. La replica della secci sarà domani pomeriggio, mentre domani sera andrà inla terza ...