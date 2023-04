Perché le munizioni a Kiev hanno diviso di nuovo l’Europa

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le armi all’Ucraina sono un tema che unisce ma allo stesso tempo divide il blocco europeo che sostiene. Prima la discussione verteva esclusivamente sul tipo di armi (“offensive” o eminentemente “difensive”), poi sulla tecnologia e i mezzi da inviare, infine ora un altro tema: come spendere i soldi messi sul piatto da Bruxelles per InsideOver.

... "Ancora disaccordi sulledestinate a Kiev" 'Sul secondo pilastro del pianoper ... 'Ô impossibile per noi rinunciare a Bakhmutquesto aiuterebbe ad espandere il fronte e ......che serve a "preparare" il campo di battaglia, quando si inizia, lo scontro vada a proprio vantaggio: ricognizione per capire dove è il nemico, colpire centri comando, depositi die ......arrestati per detenzione ai fini di spaccio ma anche per detenzione abusiva di arma ee ...omicidi la guerra per diventare il re dei narcos INDAGINI IN CORSO Le indagini restano aperte...