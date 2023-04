Perché il business model del giornalismo sui social non funziona più

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ildelonline che si basa principalmente sulle condivisionisi è rotto. E questo è vero già da un po’ di tempo, come non ha esitato a far notare il report “Journalism is a public good: World trends in freedom of expression and media development; Global report 2021/2022” pubblicato dall’Unesco. Ilindipendente risulta essere sempre più sotto attacco: tra la violenza contro i giornalisti nelle piazze, quella online e il fatto che ilche ha permesso la nascita e la crescita di diversi progetti editoriali online nell’ultimo decennio (da quelli nati sui per stare suia quelli che, da grandi nomi di ogni singolo Paese, hanno creato piattaforme e pagine in rete) sia venuto a mancare crea una ...