Perchè gli juventini vengono definiti “gobbi” dai tifosi avversari | la storia che nessuno sapeva

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 24 aprile 2023) Vi siete mai chiesti cosa si nasconde dietro a questo “soprannome” affibbiato daia quelli? Ecco la. Questa stagione, per la Juventus, si sta rivelando essere ricchissima di sorprese: inizialmente partita come favorita del campionato, la squadra di Allegri ha fatto i conti con una serie di infortuni che ne hanno frenato il cammino in Serie A, complicando anche il passaggio del turno in Champions League. Quale sono le origini di questo particolare nomignolo dei? (foto: ANSA/FABIO FRUSTACI) – grantennistoscana.itAlla fine, c’è stata una risalita in classifica e l’eliminazione dalla prima coppa europea ha portato il club di Torino alle semifinali di Europa League; il tutto, con 15 punti di penalizzazioni prima assegnati e poi, almeno per ...