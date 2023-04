Per un nuovo 25 aprile | Festa di Liberazione dagli statalisti

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 aprile 2023) Anche quest’anno Il 25sarà giorno di polemiche perché qualcuno continuerà a considerarla ladelladal fascismo ad opera del partito comunista. Dimenticando così che l’antifascismo in Italia non fu affatto monopolio comunista, e che sarebbe unadi verase fosse indirizzata equamente contro ogni totalitarismo, fascista o comunista che sia. In una sua lettera del settembre 1931, inviata dal carcere di Pallanza dove era recluso, l’economista liberale (antifascista e anticomunista) Ernesto Rossi scriveva: “Nel ’19 mi son trovato con i fascisti, contro la dittatura comunista; oggi sono in galera con i comunisti contro la dittatura fascista. E niente di più facile che domani dovessi esser considerato “sovversivo” dai comunisti…”. Essendo passato ormai quasi un ...