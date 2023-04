Per Conte il referendum sulle armi in Ucraina è una scusa per rompere con Schlein

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 24 aprile 2023) Giuseppe, avvocato ed ex presidente del Consiglio, ha annunciato che firmerà ilcontro l’invio delleall’promosso dal comitato presieduto dal giurista Ugo Mattei e sostenuto da personalità del mondo accademico e culturale, tra cui Moni Ovadia e Carlo Freccero, Franco Cardini e Vauro e – special guest – la rediviva Virginia Raggi alla ricerca di una vetrina che possa servirle per scalare la lista del Movimento 5 stelle alle elezioni Europee, ora che da tempo è senza lavoro. Raggi a parte, è tutta gente del tremendo comitato “DuPre” (“Dubbio e precauzione”), quello che sosteneva la battaglia No-vax all’epoca della pandemia che adesso ha per così dire esteso la sua visione pazzotica dai vaccini alla questione della guerra di Putin: queste persone (c’era anche Alessandro Orsini, che se oggi ...