Pentathlon moderno | al via la tappa di World Cup di Budapest | sei azzurri presenti

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 aprile 2023) LaCup 2023 diarriva a, in Ungheria, dove sta per prendere il via il terzo appuntamento stagionale, che proseguirà fino a domenica 30 aprile. Il dt azzurro, Andrea Valentini, ha convocato due atlete e quattro atleti. La campionessa del mondo in carica Elena Micheli (Carabinieri) e Irene Prampolini (Fiamme Oro)al femminile, Federico Alessandro (Aeronautica Militare), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Gianluca Micozzi (Esercito), al maschile. La competizione inizia martedì 25 aprile con le qualificazioni femminili, poi ecco le qualificazioni maschili e le semifinali, per poi arrivare alle finali di sabato 29 aprile. Di seguito ecco il programma delle gare: Martedì 25 aprile: Qualificazione Femminile (Scherma, Nuoto, Laser Run) Mercoledì 26 aprile: ...