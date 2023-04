Pentathlon | l’Italia affila le armi vista della tappa di Budapest della World Cup con il pensiero già alle Finali

(Di lunedì 24 aprile 2023) Prosegue a ritmo serrato la stagione delmoderno, nello specificoCup 2023. La terzadel calendario, dopo quelle de Il Cairo e Ankara, si terrà nel corso dei prossimi giorni in quel di(Ungheria). Siamo ufficialmente nel bel mezzo del percorso verso la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, gli ultimi che avranno nel proprio programma l’equitazione. Ci stiamo avvicinando al momento clou dell’annata, ovvero la FinaleCoppa del Mondo di Ankara (Turchia) che promuoverà il vincitore ai Giochi francesi e vedrà la stessa gara che sarà di scena a Parigi 2024, con il nuovo format di 90 minuti. Il cammino per i colori azzurri va avanti, con una notevole rotazione degli atleti in gara. Per la trasferta ...

