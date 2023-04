Pensioni | quanti lasceranno il lavoro tra 5 anni? I numeri

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tra il 2023 e il 2027 il mercato delitaliano richiederà 3,8 milioni di addetti: di cui 2,7 milioni (pari al 71,7 per cento del totale) in sostituzione delle persone destinate ad andare in pensione e più di un milione di nuovi ingressi (il 28,3 per cento del totale) legati alla crescita economica prevista in questo quinquennio. La stima è dell’Ufficio studi della CGIA che ha elaborato i dati del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal spiegando che A legislazione vigente, pertanto, nei prossimi 5quasi il 12 per cento degli italiani lascerà definitivamente il posto diper aver raggiunto il limite di età. Posizioni e settori interessati Dei 2,7 milioni di addetti totali che nei prossimiscivoleranno verso la quiescenza, la metà, poco meno di 1,4 milioni, interesserà i dipendenti ...