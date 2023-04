Pensioni | aumentano le minime Ecco la circolare

Leggi su formatonews

(Di lunedì 24 aprile 2023) Con lan. 35 del 3 aprile 2023 si stabilisce l’aumento dellecome disposto dall’ultima legge di Bilancio. Laè molto importante per quanto riguarda l’argomento tanto discusso sulle. L’applicazione degli aumenti delleè imminente e quindi, proprio per questo, con l’occasione ne verranno riconosciuti anche gli arretrati. Nuovo decreto sulle(formatonews.it)Verranno considerati due diversi aumenti. Il primo interessa tutti i pensionati che hanno un importo inferiore al trattamento minimo, il secondo invece scatta solo per coloro che hanno compiuto i 75 anni di età. L’intenzione è di aumentare lefino a 1.000 euro, un ...