Pensione a Quota 41 | Durigon conferma | presto la riforma Cosa cambia

(Di lunedì 24 aprile 2023) «Aspettiamo la prossima legge di Stabilità per capire su quante risorse possiamo contare. Ma l'obiettivo del governo, in tema di pensioni, resta quello dei 41 di contributi a prescindere dall'età anagrafica. Un principio che è già entrato nella nostra legislazione, visto che è in vigore con la103, sebbene limitato dal paletto dei 62 anni del lavoratore» spiega a Il Tempo, il sottosegretario del lavoro e delle politiche sociali, Claudio. Quando sarà pienamente applicata41? «L'impegno che ha preso l'esecutivo Meloni è di portarla a compimento entro la fine della legislatura. Ma sono fiducioso che riusciremo a portare a casa laanche prima. Le soluzioni ci sarebbero anche perché oggi buona parte di chi esce dal lavoro ha, nel suo assegno, un peso preponderante rappresentato dal sistema ...

...le filiere produttive/economiche più interessate dall'esodo degli occupati verso la", ...Italy a rischio I principali settori del made in Italy rischiano di non poter più contare su una...In quell'annata, infatti, 6.740 persone percepivano fino a 249 euro al mese; 18.197 avevano unatra i 250 e i 499 euro. A questi si aggiungeva unapari a 39.363 unità con un importo ...Ladi vecchiaia continuerà ad essere raggiunta a 67 anni di età per tutti coloro che ... Se si escludono le diverse deroghe introdotte negli ultimi anni (da100 approvata dal governo ...

Quota 103 con il prepensionamento a 62 anni, in arrivo la proroga. Esodo verso la pensione: 2,7 milioni in usc ilmessaggero.it

«Aspettiamo la prossima legge di Stabilità per capire su quante risorse possiamo contare. Ma l’obiettivo del governo, in tema di ...Tra il 2023 e il 2027 il mercato del lavoro pugliese richiederà quasi 214mila addetti: poco più di 140mila in sostituzione delle persone destinate ad andare in pensione e più ...