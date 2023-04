(Di lunedì 24 aprile 2023) Ho subito l’operazione di cataratta ad un occhio. Tra breve, dovrò farla a quell’altro. A parte l’impressione che mi abbiano toccato e dovranno toccarmi ancora là dove nascono le mie idee, mi rendo conto di aver avuto e di avere ancora un timore irrazionale. Mi sono chiesta perché, in generale, abbiamo tanta paura delle malattie e di tutto ciò che è a esse connesso. La risposta è ovvia: perché ci sentiamo fragili, facilmente attaccabili da agenti esterni e interni. Per quanto la medicina abbia compiuto passi da gigante, temiamo che ci sarà sempre un morbo, un’anomalia che potrà portarci una malattia e, forse, la morte. Questo è il nostro convincimento di oggi, ma che cosa dicevano gli antichi? Abbiamo sentito parlare, nei miti greci, di Thànatos, il dio della morte e della distruzione. Il suo fratello gemello è Ipno, il dio del sonno. La psicanalisi ha preso spunto da Thànatos ...

Ila Craig Breen 'Ovviamente ci stiamo lavorando da tempo a questi risultati, ma al ... 'Dopo il focus sul week - end di gara, ora tutti sentiamo la mancanzanostro amico. Subito dopo aver ...... in provincia di Ragusa, per chiedere maggiore attenzione e una strategia di sostegno da parte... Ilva a tante altre regioni " ha aggiunto Dipasquale - , dove i vari governi sono ...In attesa di aggiornamenti sulla dinamica, il mioalle persone coinvolte e all'agente ferito', ha scritto in un post su facebook il governatoreVeneto Luca Zaia .

Pensiero del giorno - Il passaggio RomaDailyNews

Le osservazioni dell'ambasciatore cinese sembravano sconfessare la sovranità dei paesi che sono diventati stati indipendenti e membri delle Nazioni Unite dopo la caduta dell'Unione Sovietica nel 1991, ...Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure 4° seminario de La Casa del Pensiero con Nicola Clemenza - Presidente di Libero Futuro e promotore di ...