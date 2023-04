Pellissier | «Il gol è servito a Lukaku Euroderby? Gara mozzafiato!»

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’ex attaccante Sergioha parlato a SportItalia del gol e del momento complicato che ha attraversato Romelu(vedi articolo). Il suo discorso ha poi anche toccato il tema dell’che ci sarà in semifinale di Champions League tra Inter e Milan. DERBY MOZZAFIATO ? L’ex calciatore Sergioha parlato di Romeluma anche del Derby tra Inter e Milan in Champions League. Le sue parole a SportItalia: «Il gol èpiù perche per Leao, che è anche uomo assist, un trascinatore. Romelu ha attraversato un periodo davvero complicato, mentre il rossonero è sempre stato abbastanza importante per Pioli. Sono diversi, ma quando stanno bene fanno la differenza ed incidono sul risultato. L’? L’ho visto quando ...

...per Sergio, cementando un rapporto che, come abbiamo visto, è poi proseguito fino ai giorni nostri. Alla prima stagione nella massima serie italiana, Granoche realizzò in tutto 8in 33 ...... Ernesto Chevantòn, Cristiano Lucarelli, German Denis, Nick Amoruso, Sergio, Ciccio ... non esiste più Sia chiaro, ovviamente l'attaccante che emerge segnando tantiin una squadra di ...Notizie Napoli calcio - Sergio, ex calciatore del Chievo e presidente della Clivense, è intervenuto a Radio Marte in ... che da sempre è stato una macchina da. Il nigeriano forse ha ...

Con il Milan Costacurta ha vinto tutto (compresi 7 scudetti e 5 tra Coppe dei Campioni e Champions League). Sposato con l’ex miss Italia Martina Colombari, ha successo in tv. Con una parentesi come vi ...