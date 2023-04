Pellezzano | il 28 aprile il reading dello scrittore Angelo Mellone

Leggi su zon

(Di lunedì 24 aprile 2023) Venerdi 28, sarà ospite di Dlivemedia e del Comune di, loe autore, con il suo“ Questo solo ti posso dare”.attualmente è Vice Direttore Rai, Presidente della Film Commission Lucana, Direttore Umbria Libri e Docente presso Unisa corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. “Questo solo ti posso dare” è il suo quarto poema sentimentale e civile – tutti e quattro scritti nell’arco di un decennio -. Rispetto ai tre precedenti, è il più intimo e privato, addirittura testamentario.vi si pone il dilemma dell’eredità, rivolgendosi in maniera diretta e frontale ai suoi tre figli, provando a costeggiare senza reticenze lo spettro dell’oblio. In questo ...