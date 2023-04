Pechino | Rispettiamo la sovranita' degli ex Paesi sovietici

La Cina rispetta lo "status di Stato sovrano" di tutti i Paesi delle Repubbliche ex sovietiche dopo la dissoluzione dell'Urss", ha detto Mao, nel corso del briefing quotidiano. "La Cina rispetta la ...La Cina rispetta "lo stato di sovranità delle ex Repubbliche sovietiche". E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di, Mao Ning. La precisazione è maturata dopo la bufera sollevata dall'ambasciatore cinese a Parigi Lu Shaye che ha messo in dubbio venerdì la sovranità dei Paesi ex sovietici, compresa l'Ucraina,...1' DI LETTURA La Cina rispetta "lo stato di sovranità delle ex Repubbliche sovietiche", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di, Mao Ning. La precisazione dopo la bufera sollevata dall'ambasciatore cinese a Parigi Lu Shaye che ha messo in dubbio venerdì la sovranità dei Paesi ex sovietici, compresa l'Ucraina, in un'...

Pechino: 'Rispettiamo la sovranità delle repubbliche ex sovietiche' Agenzia ANSA

La Cina rispetta lo "status di Stato sovrano" di tutti i Paesi delle Repubbliche ex sovietiche dopo la dissoluzione dell'Urss", ha detto Mao, nel corso del briefing quotidiano. "La Cina rispetta la ...Feltrin, presidente di FederlegnoArredo: ¬ęSi √® confermato ancora una volta come l'unica fiera del design, che vanta la maggioranza di espositori italiani, ...