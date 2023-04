(Di lunedì 24 aprile 2023) Non è affetto daildi di 50 anni proveniente dall'ospedale di Scafati e attualmenteall'ospedale '' di. Lo precisa, con un...

Non è affetto da aviaria ildi di 50 anni proveniente dall' ospedale di Scafati e attualmenteall'ospedale 'Monaldi' di Napoli . Lo precisa, con un bollettino medico diffuso nella mattinata di oggi, l' ...Rientrata l'allerta aviaria a Napoli : ildi 50 anni, proveniente dall'ospedale di Scafati,al Monaldi non risulta contagiato. A renderlo noto è lo stesso nosocomio, tramite un bollettino diffuso agli organi di stampa. ...Non è affetto da aviaria ildi 50 anni proveniente dall'ospedale di Scafati e attualmenteall'ospedale 'Monaldi' di Napoli. Lo precisa, con un bollettino medico diffuso nella mattinata di oggi, l'Azienda dei ...

Paziente ricoverato a Napoli. Il Monaldi: «Non ha l'aviaria» ilmattino.it

Purtoppo la notizia è ufficiale: è morta poco dopo le 23.40 di ieri notte la dottoressa Barbara Capovani, la psichiatra 55enne aggredita venerdì pomeriggio ...Non è affetto da aviaria il paziente di 50 anni proveniente dall'ospedale di Scafati e attualmente ricoverato all'ospedale “Monaldi” di Napoli. Lo precisa, con un bollettino medico diffuso nella matti ...